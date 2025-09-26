Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Si ritira anche Bas Dost. L'olandese annuncia l'addio al calcio: "Non voglio rischiare la vita"

Si ritira anche Bas Dost. L'olandese annuncia l'addio al calcio: "Non voglio rischiare la vita"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 14:56Calcio estero
di Michele Pavese

Bas Dost, attaccante olandese che ha vestito anche le maglie di Sporting, Wolfsburg ed Eintracht, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio a 36 anni. Una decisione sofferta ma inevitabile, dopo l’arresto cardiaco che lo aveva colpito a dicembre 2023 durante una partita del NEC Nijmegen contro l’AZ Alkmaar. La sua ultima volta in campo.

"Rimani scioccato quando scopri di aver avuto un arresto cardiaco. Non è così che vuoi lasciare il calcio: speri sempre di poterlo fare con le tue forze. È un peccato non esserci riuscito", ha confessato l’attaccante in un’intervista al quotidiano Algemeen Dagblad.

Dost era stato ricoverato per due settimane e gli era stato impiantato un defibrillatore. Nonostante il desiderio di rientrare, la diagnosi di una miocardite e i successivi esami hanno complicato ogni progetto di ritorno. "Il cardiologo mi ha chiamato a giugno: era emerso qualcosa in un allenamento e quel momento ha cambiato tutto. Ho pensato: ‘Non voglio questo, non posso rischiare la vita'. Ho riflettuto due settimane e poi ho preso la decisione", ha raccontato.

La sua carriera resta comunque memorabile. Con lo Sporting Dost ha segnato 93 gol in 117 partite, diventando un idolo dei tifosi biancoverdi. Dopo l’esperienza portoghese ha indossato le maglie di Eintracht Francoforte, Club Brugge, Utrecht e infine NEC Nijmegen. Bas Dost lascia il calcio con la consapevolezza di aver segnato ovunque abbia giocato, ma soprattutto con la serenità di aver scelto la salute sopra ogni cosa.

Articoli correlati
NEC, Dost torna a parlare dopo il malore di domenica: "Per ora mi allontanerò dal... NEC, Dost torna a parlare dopo il malore di domenica: "Per ora mi allontanerò dal calcio"
Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Bas Dost: "Sto bene, ora sono in ospedale"... Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Bas Dost: "Sto bene, ora sono in ospedale"
Una buona notizia da Alkmaar: Bas Dost è cosciente. Ma la partita con il NEC non... Una buona notizia da Alkmaar: Bas Dost è cosciente. Ma la partita con il NEC non riprenderà
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, Xabi Alonso omaggia l'amico Busquets: "Sempre un metro davanti a tutti"... Real Madrid, Xabi Alonso omaggia l'amico Busquets: "Sempre un metro davanti a tutti"
PSG già proiettato sul mercato invernale: Luis Enrique chiede un rinforzo per reparto... PSG già proiettato sul mercato invernale: Luis Enrique chiede un rinforzo per reparto
Il futuro di Kane è ancora tutto da scrivere. Il Real torna a pensare al bomber inglese... Il futuro di Kane è ancora tutto da scrivere. Il Real torna a pensare al bomber inglese
Il Lione fa 14: ancora senza sconfitte all'esordio in Europa, meglio solo il Bayern... Il Lione fa 14: ancora senza sconfitte all'esordio in Europa, meglio solo il Bayern
L'omaggio di Sergio Ramos a Busquets: "Eccezionale senza smettere di essere normale"... L'omaggio di Sergio Ramos a Busquets: "Eccezionale senza smettere di essere normale"
Ekitike non sarà punito dal Liverpool. Slot: "Tutti sbagliamo, non ci ha danneggiato"... Ekitike non sarà punito dal Liverpool. Slot: "Tutti sbagliamo, non ci ha danneggiato"
Si ritira anche Bas Dost. L'olandese annuncia l'addio al calcio: "Non voglio rischiare... UfficialeSi ritira anche Bas Dost. L'olandese annuncia l'addio al calcio: "Non voglio rischiare la vita"
Luis Enrique: "Orgoglioso di questo PSG, ma dobbiamo sempre provare a migliorarci"... Luis Enrique: "Orgoglioso di questo PSG, ma dobbiamo sempre provare a migliorarci"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
2 Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
3 Il Bayern Monaco non farà (più) follie. Perché in Baviera c'era dissenso dopo Kane e Kim
4 Joao Pedro, comprato a luglio per vincere il Mondiale per club. E spinto da Luis Enrique
5 Tifoso Inter contro Lautaro in allenamento, Chivu ferma tutto e lo difende: "Rispetto per chi lavora"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 5^ giornata LIVE: torna Sommer nell'Inter, Juventus con David dal 1'
Immagine top news n.1 Marotta: "Oaktree lungimirante, in linea con una forma di mecenatismo. Ausilio? Resta all'Inter"
Immagine top news n.2 L'infortunio di Leoni libera il posto a Chiesa in lista Champions. Slot: "Stiamo procedendo"
Immagine top news n.3 Galliani: "L'eresia non è abbattere San Siro, ma Inter e Milan fuori dalla loro città"
Immagine top news n.4 Hojlund: "Felice a Napoli, ho trovato una famiglia e in questo momento ne avevo bisogno"
Immagine top news n.5 Juventus, si valuta una cessione di Vlahovic e gennaio: Chelsea e United alla finestra
Immagine top news n.6 Rabiot dice e non dice. Ma se parla lui delle ambizioni di Allegri e del suo Milan...
Immagine top news n.7 Juventus, Tudor con qualche dubbio per l’Atalanta. Comolli sarà il nuovo AD
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
Immagine news podcast n.2 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
Immagine news podcast n.3 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
Immagine news podcast n.4 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Vlahovic, panchina giusta alla Juve? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Allegri sta tornando ad alti livelli. Mlan-Napoli, occhio a Spinazzola"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan-Napoli si deciderà a centrocampo. Atalanta, Lookman dal 1'"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Pisacane aspetta l'Inter: "Una corazzata con campioni da tutte le parti"
Immagine news Serie A n.2 100 nomi in cerca di squadra. Gli svincolati dal mondo al 26 settembre
Immagine news Serie A n.3 Capello: "Un Leao focalizzato ti fa la differenza. Conte si lamenta, Allegri più aziendalista"
Immagine news Serie A n.4 Domani Juventus-Atalanta, i convocati di Juric: tornano Ederson e De Ketelaere
Immagine news Serie A n.5 Marotta si laurea e blinda Ausilio, la Juve emette un bond da 150 milioni: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 5^ giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: "Mi sarebbe piaciuto fare un percorso con Galliani, ma ora penso al Padova"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Masiello: "Qui ho trovato la giusta serenità. In futuro vorrei fare l'allenatore"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Malanca operato per la ricostruzione del crociato: intervento riuscito. La nota
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Palermo, i convocati di Inzaghi: si ferma Ranocchia. A riposo anche Diakitè
Immagine news Serie B n.5 Venezia-Spezia, i convocati di Stroppa: non ci sarà Duncan. E con lui Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.6 Bari-Sampdoria, i convocati di Donati: Ferrari non è arruolato per la sfida del 'San Nicola'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Braglia: "Sarebbe intelligente reintegrare Lisi e Bartolomei. Ma c'è problema di lista"
Immagine news Serie C n.2 Bandecchi: "Liverani non sa gestire la Ternana". Il tecnico: "Qui non c'è niente di facile"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 6ª giornata: un turno di stop per Eric Lanini del Novara
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Rauti show: sei gol in sei gare. E nove punti conquistati in classifica
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Valente: "Salvati da Furlan. Aiutarci a vicenda è nel nostro DNA"
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, Fimmanò: "Siamo molto incazzati. Ieri col Lecco episodi spiacevoli"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, domani Juventus-Roma. A Sky parlano Canzi e Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, domani Juve-Roma. Rossettini dirama le convocate: "Siamo l'outsider"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, martedì 28 ottobre amichevole di lusso col Brasile a Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Janogy: "Vogliamo un trofeo. E penso sia una cosa realizzabile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Simone Canovi nuovo direttore sportivo del club
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, parte il conto alla rovescia: sabato la finalissima Juventus-Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?