Ufficiale Si ritira anche Bas Dost. L'olandese annuncia l'addio al calcio: "Non voglio rischiare la vita"

Bas Dost, attaccante olandese che ha vestito anche le maglie di Sporting, Wolfsburg ed Eintracht, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio a 36 anni. Una decisione sofferta ma inevitabile, dopo l’arresto cardiaco che lo aveva colpito a dicembre 2023 durante una partita del NEC Nijmegen contro l’AZ Alkmaar. La sua ultima volta in campo.

"Rimani scioccato quando scopri di aver avuto un arresto cardiaco. Non è così che vuoi lasciare il calcio: speri sempre di poterlo fare con le tue forze. È un peccato non esserci riuscito", ha confessato l’attaccante in un’intervista al quotidiano Algemeen Dagblad.

Dost era stato ricoverato per due settimane e gli era stato impiantato un defibrillatore. Nonostante il desiderio di rientrare, la diagnosi di una miocardite e i successivi esami hanno complicato ogni progetto di ritorno. "Il cardiologo mi ha chiamato a giugno: era emerso qualcosa in un allenamento e quel momento ha cambiato tutto. Ho pensato: ‘Non voglio questo, non posso rischiare la vita'. Ho riflettuto due settimane e poi ho preso la decisione", ha raccontato.

La sua carriera resta comunque memorabile. Con lo Sporting Dost ha segnato 93 gol in 117 partite, diventando un idolo dei tifosi biancoverdi. Dopo l’esperienza portoghese ha indossato le maglie di Eintracht Francoforte, Club Brugge, Utrecht e infine NEC Nijmegen. Bas Dost lascia il calcio con la consapevolezza di aver segnato ovunque abbia giocato, ma soprattutto con la serenità di aver scelto la salute sopra ogni cosa.