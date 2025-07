Ufficiale Villarreal, Jorge Pascual è un nuovo giocatore del Granada: ceduto a titolo definitivo

Il Granada Club de Fútbol ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante Jorge Pascual Medina, proveniente dal Villarreal. L’accordo tra i due club prevede il trasferimento a titolo definitivo, con il calciatore che ha firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni.

Classe 2003, originario di Almería, Pascual ha iniziato la sua carriera nella cantera dell’UD Almería, prima di trasferirsi nel 2015 nelle giovanili del Villarreal. Fatta eccezione per una breve parentesi in prestito al CD Roda a livello giovanile, l’attaccante ha scalato tutte le categorie del club groguet, fino a ottenere il contratto da professionista nel luglio 2024. La scorsa stagione ha giocato in prestito all'Eibar in Segunda División, collezionando 41 presenze, 5 gol e 2 assist. Le sue prestazioni gli hanno anche permesso di esordire con la prima squadra del Villarreal sia in LaLiga EA Sports che in Copa del Rey, trovando la rete in entrambe le competizioni.

Il Granada, retrocesso recentemente nella seconda serie spagnola, punta su Pascual per rinforzare il proprio reparto offensivo e tornare subito nella massima categoria. Il club andaluso ha dato il benvenuto al giovane attaccante, augurandogli il meglio per questa nuova avventura con la maglia rojiblanca. Con talento, esperienza in Segunda e già due reti tra i professionisti, Jorge Pascual rappresenta un investimento interessante per il presente e il futuro del Granada.