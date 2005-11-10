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Juventus, visite mediche immediate per Alajbegovic: il bosniaco va subito al JMedical
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Il talento arrivato dal Bayer Leverkusen sta già svolgendo i controlli di rito, prima di firmare il contratto coi bianconeri.
Visite mediche immediate per Kerim-Sam Alajbegovic, appena atterrato a Torino in compagnia del connazionale e intermediario dell'operazione Miralem Pjanic. L'attaccante esterno, classe 2007, svolgerà subito i controlli di rito prima di firmare il suo contratto coi bianconeri.
Quanto costerà Alajbegovic alla Juve
Per il cartellino del bosniaco la Vecchia Signora spenderà 30 milioni di euro di parte fissa, più eventuali 5 milioni di bonus, oltre a lasciare alle Aspirine una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del calciatore.
In calce il video realizzato da TMW con Alajbegovic che entra dentro il JMedical
Le visite mediche di Alajbegovic con la Juve
Fonte Camillo Demichelis
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