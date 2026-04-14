Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"

Dopo la netta vittoria per 6-0 sulla Serbia, ospite dei canali ufficiali della FIGC, Giada Greggi, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana femminile, ha analizzato la prestazione di questo pomeriggio:

"Sono tre punti fondamentali. Abbiamo fatto una grandissima partita. Adesso l'obiettivo è ripetersi contro la Danimarca".

Spazio, poi, alle parole di Elisabetta Oliviero, difensore della Lazio e della Nazionale:

"È stata una grande emozione. Avevamo bisogno di vincere per avere la giusta carica per la sfida contro la Danimarca. Siamo cariche e contente, con la testa già al prossimo match".