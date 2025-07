Ufficiale 'Tanto tuonò che piovve'. Giacinti lascia la Roma Femminile, nel malumore dei tifosi

La notizia era già nell'aria, e l'indizio certo è stata la sua assenza nel ritiro della Roma Femminile, dove mancava lei, Valentina Giacinti, in procinto di separazione con la formazione giallorossa. Separazione arrivata questa mattina, con il club che, attraverso i propri social, ha ringraziato la calciatrice, congedandola:

"Ogni gol, ogni corsa, ogni emozione vissuta in giallorosso, sono stati parte di un viaggio indimenticabile.

Con 120 presenze e 51 gol, hai messo la firma sulla conquista di due Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia!

In bocca al lupo per il futuro!

Grazie, Valentina!".

Quale sarà il futuro dell’attaccante classe ‘94 lo scopriremo a breve, le richieste certo non mancano, perché la stessa è finita nel mirino di due club esteri quali il Galatasaray in Turchia e l’Al-Ula in Arabia Saudita, oltre che poi che in quello del Como 1097 in Serie B, dove ritroverebbe l'ex Fiorentina Veronica Boquete: la formazione turca è da tempo in vantaggio, ma anche la truppa lariana starebbe stringendo i contatti nelle ultime ore per strappare il 'sì' alla calciatrice. Pista in salita, ma breve se ne saprà di più.

Intanto, i tifosi giallorossi, come si evince dai canali social dove fioccano commenti non positivi, non hanno apprezzato molto questa mossa di mercato.