Bologna Femminile, quattro tesserate positive al Covid: rinviata la gara di domani con l'Arezzo

Il Dipartimento Calcio Femminile ha disposto il rinvio della gara A.C.F. Arezzo A.S.D. – Bologna F.C. 1909, valida per l’undicesima giornata di Campionato Serie C – Girone C e inizialmente programmata per domani, domenica 7 marzo, alle 14:30.

Il motivo, come riporta il sito ufficiale dei felsinei, è riguardante la positività al Covid-19 di quattro tesserate rossoblù, poste immediatamente in isolamento rispetto al gruppo squadra. Gli allenamenti sono sospesi fino a mercoledì 10 marzo, data nella quale le atlete verranno sottoposte nuovamente al tampone.