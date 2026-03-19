TMW Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"

"Da piccola praticavo pattinaggio sul ghiaccio, proprio vicino al 'Tre Fontane', ma la mia vita è cambiata quando, a causa di una forte nevicata, è caduto il tendone, non è stato più ricostruito e non è stato più possibile pattinare lì. Ho deciso di giocare a calcio grazie a mio fratello: a scuola giocavo con lui e i suoi amici, così un giorno uscendo da scuola ho chiesto a mia madre di portarmi a giocare. Da li è nato tutto": così, l'attaccante della Roma Femminile Alice Corelli, che ha parlato a margine del Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza, dove è stata premiata come Miglior Giovane U23.

E proprio sul premio: "È un orgoglio che va oltre qualsiasi cosa, riceverlo con questi colori addosso, colori che porto da quando sono bambina, lo è ancora di più. È stata una cosa speciale, che mi rende fiera di cosa faccio e di cosa facciamo anche come squadra: lottiamo ogni giorno, come anche l'anno scorso, per arrivare al meglio a tutte le partite, vogliamo sempre i tre punti, ma la cosa più importante è l'atteggiamento con cui scendiamo in campo, ci mettiamo sempre il 100% e anche qualcosa in più quando serve. Ora siamo focalizzate sulla Lazio, è una gara a sé, nella quale servirà sicuramente quel qualcosa in più di cui dicevo prima. Abbiamo dimostrato che possiamo fare qualcosa di grande, e dobbiamo continuare a dimostrarlo".

Una nota va poi al tecnico: "Rossettini ci ha portato un bagaglio calcio maschile, dà consigli perché ha grande esperienza e ci aiuta a crescere e farci capire che anche dagli errori si può imparare e crescere. È un tecnico giovane, ma ha bagaglio importante come calciatore, ci trasmettendo la voglia di giocare che lui ha, e noi ce la portiamo dietro molto volentieri".

Conclude quindi parlando del movimento femminile: "Il movimento sta crescendo, è bello vedere che tante bambine possano giocare fin da piccole nei campi con altre coetanee, è bello vederle insieme e vedere danno forza al movimento: speriamo che arrivino più lontano possibile".