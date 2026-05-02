Roma Femminile, Corelli: "È casa mia, vincere qui è qualcosa di incredibile"

La Roma Femminile celebra lo Scudetto conquistato contro la Ternana Femminile e tra le protagoniste più emozionate c’è Alice Corelli, che tra interviste e mixed zone ha raccontato tutta la sua gioia.

“È un sogno, una cosa bellissima. L’aspettavo da quando ero piccola, da quando ho iniziato a indossare questi colori”, ha dichiarato a Rai Sport. “Adesso me la godo con tutte le compagne che mi hanno permesso di realizzare questo traguardo”.

Un’emozione che diventa ancora più intensa pensando al legame con il club, come ha dichiarato poco dopo in zona mista: “Sono tifosa della Roma da sempre e vincere con questa maglia è qualcosa di incredibile. Non ho parole, è una sensazione pazzesca”.

Corelli ha poi ripercorso il suo cammino: “Ho fatto un percorso lungo, anche in prestito lontano da qui. Il mio obiettivo era tornare e vincere con questa maglia, che per me è una seconda pelle. Andare via mi ha fatto crescere e capire ancora di più cosa significa essere qui”.

Infine, un pensiero al gruppo: “Questo successo ha un valore enorme. Siamo unite, abbiamo lavorato tanto e questo è il risultato di tutto quello che abbiamo costruito durante la stagione", ha concluso la giocatrice giallorossa.