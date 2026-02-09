TMW Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"

Alice Corelli, attaccante della Roma, ha parlato a margine della presentazione dell'album 'Calciatrici' della Panini tenutasi al Salone d'Onore del Coni nella capitale: “È sicuramente un orgoglio, un traguardo raggiunto grazie a tutte le mie colleghe che in precedenza hanno lottato per essere qui e per fortuna siamo arrivare in questo album che per me è un ricordo, con quello maschile, di bambina. Cercavo di avere le figurine dei miei giocatori preferiti da attaccare in camera oltre che sull’album e usarle come porta fortuna. Avere ora la mia come portafortuna è un orgoglio e una cosa bellissima. Spero che sarà il primo passo per il futuro”.

“Siamo orgogliose di essere lì, ce lo siamo sudate, lo sudiamo e lo suderemo fino alla fine. - prosegue Corelli parlando della classifica - Non posso dire nulla di più perché sono molto scaramantica e non voglio parlare di obiettivi o altro, noi continueremo a combattere fino all’ultimo per ottenere grandi risultati indipendentemente da tutto e per portare in alto questi colori”.

“Sicuramente ho avuto l’onore di portare questi colori in alto fin da quando ero piccola, il mio obiettivo è farlo anche in Europa e nel mondo. - conclude la classe 2004 - Italia? Poter indossare quella maglia a ogni raduno, a ogni competizione importante, vuole dire rappresentare il nostro paese ed è qualcosa che va fuori da ogni schema".