Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento

Nella serata di ieri, presso la splendida cornice dello Sheraton Parco De’ Medici Roma Hotel, si è svolta l'edizione annuale del Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza, un evento che ha guardato ai meriti della stagione scorsa, il campionato femminile 2024-2025, e ha visto una nutrita partecipazione di personaggi di spicco, tra i quali merita menzione la presidente della Divisione Serie A Women Federica Cappelletti, che a margine dell'evento ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Una serata di sport e cultura, dove non si è quindi guardato solo al calcio, e dove sono stati premiati anche Michela Cambiaghi, Max Canzi, Alice Corelli, per citarne solo alcuni. Un nuovo premio, dopo quello di anni fa, anche per Betty Bavagnoli, alla quale è stato assegnato il premio alla carriera: "È un riconoscimento che mi onora, ho svolto tanti ruoli di questi meraviglioso sport ma ci credo ancora, ci sto mettendo la stessa passione di 40 anni fa, e questo premio mi inorgoglisce e mi gratifica. Voglio condividerlo con tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa lunga carriera. Il movimento femminile è cambiato in meglio, le istituzioni ci hanno aiutato tantissimo e stanno facendo molto, i club continuano a investire per permetterci di continuare a fare questo sport, ma non ci possiamo accontentare", le sue parole.

Di seguito, il riepilogo di tutti i premi assegnati:

• Premio Sissy Trovato Mazza Alla Carriera - ELISABETTA BAVAGNOLI (AS Roma)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Calciatrice - MICHELA CAMBIAGHI (Inter)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Giovane U23 - ALICE CORELLI (AS Roma)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Allenatore - MASSIMILIANO CANZI (Juventus)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Direttore Sportivo - ALESSANDRO TERZI (Sassuolo)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Agente Sportivo - MARTINA VAGHEGGI

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Calciatrice Dilettante - ROSSELLA TATA (Frosinone)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Calciatrice Futsal - ERIKA FERRARA (Okasa Falconara)

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Goal - MARIJA BANUSIC (Napoli Women) in Napoli Women - Como Women del 9.2.2025

• Premio Sissy Trovato Mazza - Miglior Arbitro - DEBORAH BIANCHI

• Premio Sissy Trovato Mazza - Empowerment Femminile - FEDERICA CAPPELLETTI

• Premio Sissy Trovato Mazza - Stampa e TV - VALERIA CIARDIELLO

• Premio Sissy Trovato Mazza - Sport e Diritto - FLAVIA TORTORELLA

• Premio Sissy Trovato Mazza - Sport e Cultura - ANDREA CARNEVALE per il libro “Il destino di un bomber”

• Premio Sissy Trovato Mazza - Sport e Impatto Sociale - DARIA BRAGA - Direttrice Fondazione LAUREUS Italia

• Premio Sissy Trovato Mazza - Leghe Alternative - ANDREA MONTEMURRO - Pres. Confederazione Calcistica Italiana

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Atleta Fiamme Azzurre - SILVIA PELLITTIERI

• Premio Sissy Trovato Mazza Miglior Atleta Paralimpica Fiamme Azzurre - FRANCESCA SALVADE’

• Premio Speciale Sissy Trovato Mazza - DIANA DI MEO

• Premio Speciale Sissy Trovato Mazza - Sviluppo del Calcio Femminile - GIORGIO COVIELLO