Dai campi di calcio al profilo su Onlyfans, la nuova vita di Madelene Wright

Nelle scorse settimane Madelene Wright, calciatrice classe '98, era stata licenziata dal Charlton Athletic a causa dei suoi comportamenti eccessivi e in particolare per un video pubblicato su Snapchat in cui la si vedeva bere champagne mentre era alla guida della sua auto. Atteggiamenti ritenuti poco esemplari da parte del club che aveva così deciso di licenziarla nonostante fosse considerata una promessa del calcio inglese.

Ora il nome di Wright è tornato all'onore delle cronache, ma non per le sue prodezze sul campo. La calciatrice infatti, dopo un mese senza squadra, ha deciso di aprire un account sul sito Onlyfans, una piattaforma molto popolare che permette di condividere foto e video esclusivi, generalmente di natura sessuale, in abbonamento. Wright, che nel suo profilo si presenta come “Faccia angelica. Pensieri diabolici”, in pochi giorni ha raccolto oltre 300 follower (nonostante le 33 sterline di quota mensile che richiede).