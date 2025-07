TMW Fiorentina, ore di riflessione per Moise Kean: 3 opzioni per il futuro, il punto

vedi letture

In casa Fiorentina continuano ad essere ore caldissime e soprattutto di attesa, per quel che riguarda il futuro di Moise Kean. Il centravanti arrivato lo scorso anno dalla Juventus e autore di 25 gol complessivi fra campionato, Conference League e Coppa Italia ha nel proprio contratto una clausola rescissoria attiva dall'1 al 15 luglio da 52 milioni di euro.

Sono dunque questi i giorni in cui la Fiorentina, potenzialmente, non ha il pieno controllo della situazione. Lo stesso Kean, ancora alle prese con le proprie vacanze estive, sta valutando attentamente la situazione insieme al proprio entourage, riflettendo sulle varie possibilità.

Le opzioni in gioco restano sostanzialmente 3: una riguarda l'offerta araba dell'Al-Qadsiah, proposta economicamente più che vantaggiosa ma che sportivamente non sembra entusiasmare il giocatore. Quindi l'interesse manifestato dal Manchester United, il quale però per il momento non si è mosso con una proposta concreta. Quindi la permanenza alla Fiorentina, club con cui Kean ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2029. Le valutazioni del classe 2000 in queste ore stanno riguardando tutti gli aspetti di una scelta che potrebbe essere decisiva all'interno della sua carriera, considerando gli aspetti sportivi oltre a quelli economici, col Mondiale del 2026 che è oramai dietro l'angolo nonostante il difficile percorso per arrivarci che dovrà fare l'Italia.