Ufficiale Dopo l'addio alla Juventus c'è il Galatasaray, Aprile ha firmato con il club turco

Dopo aver risolto il proprio contratto con la Juventus, dove era arrivata nel 2021 e con cui aveva collezionato 27 presenze in tre stagioni – prima dei prestiti a Sampdoria e Como Women nella scorsa annata – per Roberta Aprile c’è il Galatasaray. Il club turco ha infatti annunciato l’arrivo della portiera classe 2000 con una nota sui propri canali ufficiali:

“ La squadra di calcio femminile del Galatasaray ha firmato un contratto con la portiera Roberta Aprile. La portiera 25enne ha indossato in carriera le divise di Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria e Como. Diamo il benvenuto a Roberta Aprile al Galatasaray, le auguriamo successo sotto la divisa giallorossa”.

Aprile lascia dunque l’Italia dopo 111 presenze, fra Serie B e Serie A, e le vittorie di un campionato, due Coppa Italia e due Supercoppe italiane tutte con la Juventus a cui si aggiunge anche una promozione in massima serie con la maglia della Pink Bari nel 2016/17. Salgono così a due le calciatrici italiane in forza al club turco che in estate aveva infatti tesserato la centravanti classe ‘94 Valentina Giacinti dalla Roma.