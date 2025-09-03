Ufficiale Juventus, Aprile risolve il contratto con le bianconere. Nel suo futuro c'è il Galatasaray

La Juventus con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato l’addio della portiera Roberta Aprile che ha risolto il proprio contratto con il club bianconero ed è ora pronta a una nuova avventura. La classe 2000 infatti dovrebbe trasferirsi in Turchia per difendere i pali della porta del Galatasaray dove troverà un’altra calciatrice italiana come Valentina Giacinti, arrivata nel corso del mercato estivo dalla Roma.

Di seguito la nota del club bianconero che annuncia il divorzio:

"Da oggi, mercoledì 3 settembre 2025, Roberta Aprile non è più una giocatrice della Juventus Women: è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava il portiere classe 2000 al nostro Club.

Bianconera dall'estate del 2021, Roberta ha difeso la nostra porta otto volte in Serie A e tre in Coppa Italia. La sua stagione d'esordio si è conclusa con la conquista di tutte e tre le competizioni nazionali. Nell'ultima annata, quella 2024/2025, ha vestito prima la maglia della Sampdoria e successivamente quella del Como Women.

Juventus ringrazia Roberta e le augura buona fortuna per il futuro".