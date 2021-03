Hellas Women, Mella: "Il gol olimpico? Ho realizzato solo quando lo speaker ha fatto il mio nome"

Autrice di un gol olimpico (ovvero direttamente da calcio d’angolo) Sara Mella è una delle ragazze copertina dell’ultimo turno di campionato soprattutto perché quella rete ha permesso all’Hellas Verona di battere la Roma e conquistare punti importantissimi in chiave salvezza. Ai microfoni di HV Channel la calciatrice classe ‘98 ha parlato così del gol: “Sinceramente all'inizio non avevo neanche capito di aver segnato io, credevo l'avesse messa dentro Bragonzi. Poi però ho sentito lo speaker fare il mio nome, e allora ho realizzato di averlo fatto proprio io. Difatti anche l'esultanza è stata piuttosto incredula, decisamente improvvisata. - continua Mella parlando del campionato - Sicuramente tutte noi condividiamo un unico obiettivo e questo si palesa in ogni partita. Cerchiamo sempre di andare oltre i nostri limiti e di superare gli ostacoli che si presentano, e nelle difficoltà abbiamo dimostrato di essere ancora più forti proprio perché molto unite. E questa volta siamo riuscite a portare a casa anche tre punti importantissimi per la nostra classifica".