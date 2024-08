Ufficiale Il Como Women non si ferma. Altre tre tesserate: Del Estal, Nischler e Marcussen

Continua la campagna di rafforzamento del Como Women che nella giornata odierna ha annunciato l'arrivo di altre tre calciatrici in vista della nuova stagione. Questo il comunicato del club lariano:

FC Como Women è lieto di annunciare l'arrivo di altre tre nuove calciatrici, dando così continuità alla campagna di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione: Elisa Del Estal Mateu, Nadine Nischler e Agnete Marcussen.

Non si ferma dunque il nostro progetto di miglioramento della qualità della rosa che grazie all’esperienza nazionale e internazionale delle nuove giocatrici ha acquisito maggiore competitività, come si evince anche dalle parole del DS Miro Keci: “Il nostro obiettivo è quello di fare meglio della passata stagione. Vogliamo provare a dare fastidio alle prime squadre del campionato e credo che con l’arrivo di Stefano Sottili e delle nuove giocatrici ci toglieremo un po’ di soddisfazioni”.

“Penso che potremo essere un grande gruppo e ottenere buoni risultati in questo campionato” le prime parole da giocatrice del Como Women di Elisa Del Estal a cui si aggiungono quelle di Nadine Nischler che parla di “ambiente perfetto per la sua crescita personale”. Emergono positività ed entusiasmo anche nelle parole di Agnete Marcussen, al suo debutto in serie A: “Ho trovato un gruppo di ragazze di stampo internazionale che mi ha messo subito a mio agio, riservandomi una calorosa accoglienza”.

Elisa Del Estal Mateu, attaccante spagnola classe 1993, ha firmato con il Club fino al 30 giugno 2025 a seguito della scadenza naturale del suo contratto con il Napoli. Cresciuta calcisticamente a Reocìn e Albacete, approda nel 2017 all’Espanyol in cui si fa notare come una delle migliori marcatrici del campionato e venendo premiata come MVP in diverse occasioni. Lascia in seguito la Spagna per vestire la maglia dello Hyundai Red Angels in Corea Del Sud con cui vince il campionato. Rientra nel 2022 in Spagna al Siviglia, per poi approdare al Napoli in B nella stagione 2022/2023 in cui, grazie anche alle sue reti, riesce a riportare la squadra nella massima serie.

Agnete Marcussen ha firmato con il Club fino al 30 giugno 2026. La calciatrice danese, classe 1999, di ruolo difensore, arriva al F.C. Como Women dopo una carriera trascorsa nel campionato danese, prima al Thisted e poi al HB Køge con cui ha vinto il campionato. La conquista della Liga danese ha permesso a Marcussen di debuttare nella UEFA Women Champions League nella stagione 2022/2023.

Nadine Nischler arriva al F.C. Como Women, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. La centrocampista, classe 2000, arriva a Como dopo una straordinaria stagione al Merano Women in cui ha condotto la squadra alla promozione in B. Ha iniziato la sua carriera calcistica a Naturno, in Alto Adige, ma vanta un’esperienza all’estero in Germania, al Norimberga, dove ha vestito la maglia della squadra tedesca per quattro stagioni. Inoltre ha collezionato diverse convocazioni nelle giovanili della Nazionale Italiana.