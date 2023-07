ufficiale Napoli Femminile, altra conferma in vista della A: Del Estal continuerà in azzurro

vedi letture

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Elisa del Estal per la stagione 2023/2024. L'attaccante spagnola ha realizzato ben 14 reti nella seconda parte della passata stagione in Serie B (è sbarcata a Napoli nel dicembre del 2022) contribuendo in maniera significativa alla promozione in A. Nata a Santander il 23 marzo del 1993, prima di approdare in azzurro Elisa del Estal aveva collezionato 103 apparizioni (condite da 25 reti) nella Liga spagnola con le maglie di Espanyol e Siviglia.