Ufficiale
Gaddini saluta il Cittadella. Passa in prestito al neo promosso Grosseto
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Cittadella "comunica la cessione in prestito di Mattia Gaddini al Grosseto.
A Mattia un in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nuovi colori".
Fa eco la nota social del club maremmano: "Un nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Grifone: Mattia Gaddini è un nuovo calciatore dell’US Grosseto 1912. ❤️
Classe 2002, porta con sé qualità, talento e un curriculum di rilievo:
90 presenze in Serie C
40 presenze in Serie D
32 gol
15 assist
Nel suo percorso ha indossato le maglie di Cittadella, Carpi, Arezzo e Pontedera.
Benvenuto in biancorosso, Mattia!".
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