Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"

Grande amarezza per Gianpiero Piovani dopo il 2-2 contro il Napoli, arrivato dopo che l'Inter si era portata in vantaggio per 2-0. Il tecnico dell’Inter Women ha analizzato così la gara ai microfoni Rai Sport:

“Sapevamo che il Napoli è una buona squadra e che avrebbe potuto metterci in difficoltà - ha esordito -. Però sul 2-0 abbiamo commesso qualche errore. Dispiace soprattutto perché abbiamo preso gol mentre eravamo in dieci, dopo l’infortunio di Lina Magull. Abbiamo dovuto rinunciare anche a Haley Bugeja, due giocatrici troppo importanti per noi”.

Piovani non cerca alibi ma invita a reagire: “Dobbiamo continuare a lavorare e crederci, anche se ci mancano diverse titolari. L’obiettivo resta la qualificazione in Champions League, poi vedremo dove potremo arrivare”.

Sulle cause del blackout, il tecnico è chiaro: “Il loro primo gol è stato anche fortunoso, ma nasce da una situazione in cui eravamo in inferiorità numerica. Poi è arrivato il pareggio. Quando abbiamo alzato Magull sulla trequarti abbiamo guadagnato qualità, poi tornando al 3-5-2 stavamo controllando. Questo episodio deve servirci da lezione: abbiamo sbagliato e dobbiamo correggere”.