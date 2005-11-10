Ufficiale
Salernitana, ecco Heinz: contratto triennale. Corriere va in prestito alla Real Aversa
TUTTOmercatoWEB
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Salernitana "comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 2003 Jonas Heinz, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana. Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2029.
Benvenuto a Salerno, Jonas!".
È altresì reso noto che il club campano ha raggiunto "l’accordo con la Real Aversa 1925 per la cessione del portiere classe 2006 Francesco Corriere.
Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".
Altre notizie Serie C