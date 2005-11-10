Scafatese, due nuovi volti in dirigenza: c'è anche l'ex arbitro Pascarella. Ed entra Miele
Due nuovi volti nell'organigramma dirigenziale della Scafatese, che si sta strutturando in vista del campionato di Serie C, categoria dove giocherà da neo promossa in un girone di ferro come il C: Emilio Miele ricoprirà il ruolo di Amministrativo AFC, mentre l'ex arbitro Mattia Pascarella sarà il nuovo addetto agli arbitri.
Di seguito, la nota legata a Miele: "La Scafatese Calcio rende noto agli organi di stampa l’ingresso nell’organigramma societario di Emilio Miele, che ricoprirà il ruolo di Amministrativo AFC.
Abilitato come direttore sportivo in indirizzo amministrativo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e forte di diversi anni di esperienza maturata tra Serie B e Serie C, Miele andrà a i rafforzare l’area gestionale e finanziaria del Club nella stagione del ritorno tra i professionisti".
Questo, invece, il comunicato legato a Pascarella: "La Scafatese Calcio rende noto agli organi di stampa l’ingresso in organigramma di Mattia Pascarella come dirigente addetto agli arbitri.
Ufficiale di gara con oltre 19 anni di esperienza nell’AIA e nella CAN, culminata con l’esordio in Serie A e con oltre cento presenze tra i professionisti.
Un nuovo importante innesto societario in vista dell’imminente esordio in Serie C".