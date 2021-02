Italdonne, Cernoia: "Israele aggressivo e tignoso, ma vogliamo la qualificazione a Euro '22"

vedi letture

La centrocampista dell'Italia femminile Valentina Cernoia ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della sfida contro Israele che può permettere alle azzurre di qualificarsi direttamente all'Europeo del 2022: “Abbiamo tanta voglia di scendere in campo, sappiamo che è una gara che può permetterci di qualificarci direttamente all’Europeo e non vediamo l’ora di scendere in campo e portare a casa la vittoria. L’insidia è di affrontare una squadra molto aggressiva e tignosa, abbiamo un solo risultato possibile e ci prepareremo da oggi per ottenere questo risultato. Conosceremo i risultati degli altri gironi e questo può essere un vantaggio, ma dobbiamo fare una buona prestazione, essere il più concrete possibile sul campo e ottenere la qualificazione. La ct ci chiede di sfruttare le nostre qualità, esaltare la forza del gruppo. Sarà importante scendere in campo con la stessa determinazione avuta con la Danimarca e mettere la strada in discesa”.