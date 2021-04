Italdonne, Soffia sull'esordio: "Ancora non ho realizzato. Sogno un titolo con questa maglia"

L’esterna della Roma Angelica Soffia sui canali ufficiali della FIGC ha parlato del suo esordio con l’Italia femminile: “Ho iniziato a giocare a calcio verso gli 8-9 anni dopo aver provato un po' tutti gli sport e fin da subito ho capito che il calcio mi dava qualcosa di più e ho continuato su questa strada arrivando fino a qui. Per me le giovanili azzurre, dall’Under 16 in poi, hanno rappresentato un percorso importante, mi hanno aiutato a crescere sia come persona sia come calciatrice. Esordio? Non è facile raccontare a parole questo sogno che ho sempre cullato e cercato di raggiungere in qualche modo. Ancora non ho ben realizzato dove sono e cosa sto facendo, ma spero che permanga il più possibile. - conclude Soffia – La maglia azzurra rappresenta qualcosa che ti spinge e aiuta a fare sempre qualcosa più del solito, è più che un semplice simbolo. Ora spero di restare in questo gruppo il più a lungo possibile, dare tutto quello che ho e poi magari raggiungere un Mondiale e vincere qualcosa con questa maglia”.