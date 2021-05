Italia femminile, Bertolini: "Grazie per la fiducia, fa piacere proseguire questo percorso"

Milena Bertolini ha festeggiato lo scorso febbraio la qualificazione al Campionato Europeo del 2022 e da settembre inizierà il cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. “Ringrazio il presidente Gravina per la fiducia e l’opportunità. Fa piacere proseguire questo percorso di 4 anni – ha dichiarato la ct - che ha portato a un bellissimo Mondiale e ad una importante qualificazione europea. I prossimi due anni saranno altrettanto determinanti per continuare la crescita del movimento