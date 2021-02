Italia femminile, infortunio muscolare per Guagni. Salterà la sfida contro Israele

vedi letture

L’Italia femminile dovrà quasi certamente fare a meno di Alia Guagni per la sfida contro Israele . La calciatrice infatti si è infortunata ieri nella sfida contro il Valencia riportando una lesione muscolare che la costringerà a saltare la sfida in programma il 24 febbraio e valida per le qualificazioni europee. A dare l’annuncio dell’infortunio è stata la stessa Guagni sui propri canali social: ““Altro stop forzato a causa di una lesione muscolare rimediata oggi in partita! Con la testa già al lavoro per recuperare quanto prima”.