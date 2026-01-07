Ufficiale Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma

La Juventus ha annunciato una doppia uscita, in prestito, di due giovani calciatrici della sua rosa: l'esterna Libran andrà in Svizzera per vestire la maglia del Servette nella seconda parte di stagione, mentre l'attaccante Ferraresi, rientrata dalla Ternana Women, scenderà in Serie B per giocare con la Res Roma. Queste le due note del club bianconero:

"È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Cristina Libran al Servette: la centrocampista bianconera giocherà nella massima serie svizzera fino al 30 giugno 2026.

Arrivata alla Juventus Women nell’estate del 2025 dal Madrid CFF, la classe 2006 ha subito assaggiato il calcio italiano nei suoi primi mesi in Prima Squadra, collezionando 6 presenze complessive e mettendo a segno anche il suo primo gol in bianconero, realizzato negli ottavi di finale di Coppa Italia Women.

Ora per Cristina si apre una nuova tappa del suo percorso di crescita: un’esperienza internazionale che le permetterà di continuare a maturare e a misurarsi con continuità.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Cristina".

"Nuovo capitolo nel percorso di crescita di Eleonora Ferraresi. L’attaccante classe 2007, che ha iniziato la stagione 2025/2026 a titolo temporaneo alla Ternana Women, concluderà l'annata sportiva tra le fila della Res Roma, dove giocherà in prestito per la seconda parte del campionato.

Per Eleonora si tratta di un'ulteriore tappa fondamentale nel suo percorso di crescita dopo gli importanti traguardi raggiunti a livello giovanile in maglia bianconera nella passata stagione. È stata straordinaria la cavalcata dell’Under 19 di Marco Bruzzano nell'annata 2024/2025, con i successi nella Viareggio Women’s Cup, in Serie A Femminile e nella Coppa Italia di categoria. Protagonista assoluta nei momenti chiave, Ferraresi ha messo la sua firma nella finale Scudetto, suggellando un'ottima stagione impreziosita dal primo contratto da professionista e dal debutto europeo in UEFA Women’s Champions League.

Ora, dopo i mesi trascorsi in Umbria, per la giovane attaccante è arrivato il momento di trasferirsi nella Capitale per misurarsi con una nuova realtà e continuare a maturare esperienza sul campo, portando con sé il bagaglio tecnico e caratteriale costruito a Vinovo.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Eleonora".