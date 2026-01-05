Ufficiale
Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
Dopo aver collezionato sei presenze nella prima parte di stagione la giovane attaccante Eleonora Ferraresi lascia la Ternana Women e fa ritorno alla Juventus che con tutta probabilità le troverà una nuova sistemazione in prestito per la seconda parte di stagione. Lo comunica la stessa società umbra con una nota sui propri canali ufficiali:
"La Ternana Women comunica di aver interrotto anticipatamente il prestito di Eleonora Ferraresi con la Juventus. L’attaccante classe 2007 fa dunque rientro al club bianconero.
Ad Eleonora vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva".
