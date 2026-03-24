Ufficiale Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juventus Women comunica di aver fatto sottoscrivere a Costanza Santarella il primo contratto da professionista, valevole fino al 30 giugno 2028.

Questa, la nota sulla firma dell'attaccante classe 2007:

"Prosegue il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che guarda da anni anche alla squadra Primavera come spazio per far crescere e coltivare i talenti del futuro: a conferma della bontà del percorso compiuto fino a oggi è arrivato il primo contratto da professionista per Costanza Santarella.

La giovane calciatrice bianconera, attaccante classe 2007, ha firmato un accordo che la legherà alla Juventus Women fino al 30 giugno 2028, raggiungendo così un importante traguardo in questo suo percorso a Torino, iniziato nel 2018 affrontando tutta la trafila del Settore Giovanile: Santarella nella passata stagione è stata una delle protagoniste della vittoria del campionato Primavera e della Viareggio Women's Cup mentre negli ultimi mesi, oltre ad aver bissato il successo nel torneo toscano, è al momento capocannoniere del campionato Primavera con uno score di 14 gol.

A conferma del suo ottimo momento di forma, è arrivata anche la sua prima convocazione in Nazionale azzurra U19, con esordio nell’amichevole contro la Danimarca.

Congratulazioni Costanza!".