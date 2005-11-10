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Milan, Rangnick fa innervosire la federcalcio austriaca: ancora silenzio sul rinnovo

Milan, Rangnick fa innervosire la federcalcio austriaca: ancora silenzio sul rinnovoTUTTOmercatoWEB
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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 17:33Serie A

Ralf Rangnick aspetta il Milan, la federcalcio austriaca aspetta il proprio commissario tecnico. Secondo fonti austriache, l’incertezza attorno al futuro dell’ex uomo Red Bull sarebbe in aumento, e dietro ci sarebbero proprio le sirene rossonere.

L’OFB - equivalente austriaco della nostra FIGC - avrebbe nello specifico presentato da tempo una proposta di rinnovo a Rangnick, che però al momento nicchia e non ha dato risposte. Una situazione che starebbe spingendo i vertici della federazione a convincersi che nel suo futuro ci sia il Milan, anche se al momento ovviamente tutti sono concentrati sui Mondiali. L’Austria esordirà mercoledì 17 giugno, alle 6, ora italiana, con la Giordania: Argentina e Algeria completano il girone J.

Rangnick approderebbe a Milano nella veste di direttore tecnico. Il Milan, contestualmente, sta anche cercando il nuovo allenatore. Oliver Glasner è il grande favorito.

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