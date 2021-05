Milan femminile in UWCL per la prima volta. Il tweet celebrativo del club rossonero

Il Milan femminile con il pareggio in casa del Sassuolo ha blindato il secondo posto e staccato il pass per la prossima Women's Champions League. Il club ha voluto celebrare questo traguardo, per le rossonere si tratta della prima volta, con un post sui propri profili social: "UWCL stiamo arrivando. Rossonere ci avete reso nuovamente orgogliosi".

#FollowTheStars: @UWCL here we come! 🤩

Rossonere you made us proud once again 💫🏆

Traguardo storico, bellissimo e meritato: le rossonere volano in Champions League! 💫🏆 #SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/KTBfqdzoFw

— AC Milan (@acmilan) May 15, 2021