Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord

Le ragazze di Pyongyang qualificate, pass anche per le Filippine

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La Corea del Nord e le Filippine si sono qualificate per la Coppa del Mondo femminile in programma nel 2027 in Brasile. Le ragazze di Pyongyang non partecipano ai Mondiali dal 2011. Le coreane hanno travolto Taiwan per 4-0 sulla Gold Coast australiana nei playoff della Coppa d'Asia, che hanno visto sfidarsi i perdenti dei quarti di finale. La centrocampista Hong Song-Ok ha messo a segno una tripletta, mentre Kim Kyong-Yong ha segnato il quarto gol. Le Filippine hanno battuto l'Uzbekistan per 2-0, con i gol di Angela Beard e Jaclyn Sawicki. Anche Australia, Cina, Giappone e Corea del Sud si sono qualificati per Brasile 2027, grazie al raggiungimento delle semifinali della Coppa d'Asia.

La Corea del Nord, decima nel ranking, attualmente detiene la Coppa del Mondo Under 17 e quella Under 20: si tratta della sua quinta partecipazione alla rassegna senior. Dopo essere apparse in quattro edizioni consecutive a partire dal 1999, sono state squalificate dal torneo del 2015 a causa di uno scandalo doping, per poi non qualificarsi quattro anni dopo. Si sono ritirate dall'ultima Coppa del Mondo a causa del blocco volontario del Covid, non giocando alcuna partita dal 2019 al 2023.

Classificate al 40mo posto nel ranking mondiale, le Filippine sono in ascesa grazie alla guida dell'allenatore australiano Mark Torcaso: hanno vinto l'oro ai Giochi del Sud-Est asiatico lo scorso anno. Hanno giocato per la prima volta in una Coppa del Mondo nel 2023, ospitata congiuntamente da Australia e Nuova Zelanda. (ANSA).