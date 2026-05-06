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Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud

Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del SudTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 00:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

Per la prima volta dal 2018 una formazione della Corea del Nord varcherà il confine del 38° parallelo per giocare in Corea del Sud. Si tratta del Naegohyang che il 20 maggio è atteso a Suwon per sfidare la formazione locale nella semifinale di Asian Women’s Champions League. Da Pyongyang è stata inviata una delegazione composta da 27 giocatrici e 12 membri dello staff, con il via libera confermato dal ministero dell’Unificazione sudcoreano. Si tratta di un evento raro, che segna un momento significativo nelle relazioni sportive tra i due Paesi.

Come detto l’ultima volta che le atlete nordcoreane hanno varcato il confine con il sud della penisola risaliva alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, quando le due nazioni formarono una storica squadra unificata di hockey su ghiaccio femminile. Si tratta dunque di evento storico che avviene in un contesto di ancora grande tensione fra i due paesi.

Il Naegohyang è approdato alla semifinale battendo per 3-0 l’Ho Chi Min City, mentre il Suwon si è imposto per 4-0 sul Wuhan Jiangda. L’altra semifinale vedrà invece di fronte le australiane del Melbourne City e le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza. La finale si giocherà proprio nella città sudcoreana il 23 maggio.

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