L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
È l’Australia la prima squadra a qualificarsi, dopo il Brasile paese ospitante, al Mondiale femminile del 2027. Le Matildas hanno staccato il pass conquistando la semifinale della Coppa d’Asia (che mette in palio quattro dei sei posti a disposizione del continente) battendo di misura la Corea del Nord con le reti di Kennedy e Kerr, di Chae Un-Yong il gol delle Chollima, nella giornata di oggi.
Le prossime tre qualificate usciranno dalle vincenti degli altri quarti di finale della competizione: Cina-Taipei Cinese e Corea del Sud-Uzbekistan che si giocheranno domani e Giappone-Filippine che chiuderà il programma domenica. Le quattro squadre perdenti dei quarti di finale si sfideranno poi in due partite di spareggio per decidere i restanti due posti diretti. Le due nazioni che perderanno questi incontri avranno comunque un'ulteriore possibilità di qualificarsi alla Coppa del Mondo femminile attraverso il torneo Playoff.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.