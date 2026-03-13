L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord

È l’Australia la prima squadra a qualificarsi, dopo il Brasile paese ospitante, al Mondiale femminile del 2027. Le Matildas hanno staccato il pass conquistando la semifinale della Coppa d’Asia (che mette in palio quattro dei sei posti a disposizione del continente) battendo di misura la Corea del Nord con le reti di Kennedy e Kerr, di Chae Un-Yong il gol delle Chollima, nella giornata di oggi.

Le prossime tre qualificate usciranno dalle vincenti degli altri quarti di finale della competizione: Cina-Taipei Cinese e Corea del Sud-Uzbekistan che si giocheranno domani e Giappone-Filippine che chiuderà il programma domenica. Le quattro squadre perdenti dei quarti di finale si sfideranno poi in due partite di spareggio per decidere i restanti due posti diretti. Le due nazioni che perderanno questi incontri avranno comunque un'ulteriore possibilità di qualificarsi alla Coppa del Mondo femminile attraverso il torneo Playoff.