Non solo Guarino. L'ultima di campionato ha visto altri tre addii: Conte, Marchitelli e Rodella

Nel fine settimana che chiudeva la Serie A non c’è stato solo il saluto dell’allenatrice Rita Guarino alla Juventus, ma anche altri tre saluti: quelli del tecnico Alain Conte al San Marino e quello delle calciatrici Chiara Marchitelli e Michela Rodella al calcio giocato.

Il primo aveva già preannunciato al termine della penultima giornata l’intenzione di lasciare il club del Monte Titano dopo tre anni vincenti e storici con la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A e la prima apparizione nella massima serie italiana chiusa con l’amara retrocessione all’ultima giornata. “Abbiamo vissuto questa serie A con tantissime difficoltà. Ma abbiamo fatto di tutto, mandato questa macchina a 1000 all'ora, nonostante il vento fosse spesso contrario. Lottato dentro e fuori dal campo come leoni. Contro i giudizi, le parole e un po’ di sfortuna. Eppure...anche in questa stagione complicata siamo riusciti nell’impresa di giocarcela FINO ALLA FINE. Con tante ragazze che abbiamo cresciuto, e altre che cresceranno. Ragazze splendide, lavoratrici,umili sognatrici. - ha scritto Conte sui social per salutare la piazza - Ho dedicato a questo club 3 anni della mia vita,3 stagioni fatte di successi storici, emozioni indelebili. Ho ricevuto premi importanti, gratificazioni umane difficilmente ripetibili.Abbiamo pianto di gioia insieme tante volte. Sofferto e vinto tantissimo. Ho fatto sacrifici enormi e messo la faccia in ogni scelta. Rifarei tutto. Auguro alla San Marino Academy di vivere altri successi.

Di promuovere e VALORIZZARE questa squadra, insieme alle sue strutture, tra le migliori di tutta la Serie A femminile”.

Anche l’addio di Chiara Marchitelli, vero e proprio monumento del calcio italiano con le sue 52 presenze in azzurro dal 2006 al 2019, era annunciato. Ed è arrivato nella sfida contro quella Juventus in cui giocano tante amiche ed ex compagne che hanno voluto onorare l’ultima gara della classe ‘85 donandole una maglia con la scritta “Per sempre la nostra numero 1”. "L'emozione è tanta, i rimpianti no. Ho fatto tutto quello che volevo, è il giusto momento per lasciare. Fra il calcio femminile di ieri e oggi sono le persone a collegare le due fasi: le giocatrici che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati oggi e coloro che permetteranno di mandare avanti questo percorso del movimento, con le calciatrici messe nelle migliori condizioni per poter dare il massimo. - ha salutato Marchitelli nel dopo gara - Alle nuove leve direi di non avere paura, essere portiere richiede un carattere forte, ma al tempo stesso regala grandi soddisfazioni".

Infine è arrivato anche il saluto al calcio di Michela Rodella, difensore mancino che ha segnato gli ultimi cinque anni della Florentia contribuendo a portarla in massima serie e poi a farla diventare una delle realtà più belle del nostro calcio: “Ancora non riesco a realizzare, il calcio e la Florentia San Gimignano mi lascia dei momenti indimenticabili, mi ha fatto incontrare persone meravigliose posso dire solo grazie a questo sport al pallone e alla mia famiglia che mi ha permesso di essere qui oggi. - ha salutato a fine gara la calciatrice - Sono stati cinque anni meravigliosi”.