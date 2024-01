Ufficiale Nuovo volto per l'attacco del Pomigliano Women. Dalla Juve ecco Arcangeli

Nuovo arrivo in casa Pomigliano. Da oggi Nicole Arcangeli è una nuova calciatrice granata ed è stata messa a disposizione del tecnico Caruso. La società ha lavorato per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante classe 2003, di proprietà della Juventus, che ha iniziato la stagione con la maglia del Como collezionando 12 presenze, 3 da titolare e giocando 331 minuti. Arcangeli nella passata stagione è stata con il Parma facendo registrare in 12 gare, di cui 5 da titolare, un totale di 456 minuti giocati. Nella stagione 2021-22 era in forza alla Juventus; per lei una sola presenza e 27 minuti giocati.

Adesso arriva al Pomigliano con la voglia di fare bene e per viversi al meglio questa seconda parte di campionato. Vuole ottenere il giusto spazio per mettere in evidenza le sue caratteristiche tecniche e per cercare di dare il suo personale contributo alla salvezza delle pantere.

Le sue prime parole da nuova calciatrice granata: "Sono arrivata in una famiglia. Qui si respira serenità e gioia di giocare a calcio. Ho deciso di accettare questa sfida per mettermi in mostra iniziando una nuova avventura e Pomigliano rappresenta l’occasione perfetta”.