Pomigliano in A, Pipola: "Possibile collaborazione col Napoli. Ma non cambieremo il nome"

vedi letture

Intervistato da Ilnapolionline.com il presidente del Pomigliano Raffaele Pipola ha parlato della promozione in Serie A femminile e del possibile rafforzamento del rapporto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis spiegando però che non vi sarà cambio di denominazione del club: "In queste settimane sono uscite voci sulla possibile collaborazione tra il Pomigliano e il calcio Napoli del Presidente Aurelio De Laurentiis. La verità è che al momento si potrebbe creare una partnership, nulla di più di quello che si è detto in queste settimane. Anzi posso dire che ci continueremo a chiamare Pomigliano calcio femminile, senza cambiare nome o altro. - continua Pipola - Io ho tre squadre per le quali tifo, il Napoli, il nostro club e la Nazionale Italiana. La prossima stagione, al 99% giocheremo allo stadio “Ugo Gobbato, con l’auspicio che ci possa essere il pubblico, ma su questo sono ottimista".