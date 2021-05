Il Pomigliano conquista la A femminile. Ora può rafforzarsi la partnership con De Laurentiis

Nella giornata di ieri il Pomigliano ha conquistato con tre giornate d'anticipo la promozione in Serie A femminile e nei prossimi giorni inizierà a progettare il proprio futuro che potrebbe vedere il Napoli di Aurelio De Laurentiis recitare un ruolo di primo piano nella nuova avventura in massima serie. Il Pomigliano già ospita il settore giovanile femminile della squadra partenopea, ma questa collaborazione potrebbe allargarsi ancora anche se l'attuale presidente Pipola non ha alcuna intenzione di cedere la società alla famiglia De Laurentiis che dal canto suo non vuole per il momento essere coinvolta al 100% nel mondo femminile. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile nell'incontro si parlerà del possibile cambio di nome del club, che assumerebbe quello di Napoli (che dovrà però differenziarsi dall'attuale Napoli femminile che potrebbe proprio dare vita a un derby cittadino nella prossima stagione) e del rafforzamento del settore giovanile per fare del club un punto di riferimento per tutto il Meridione. Dovrebbe in vece restare operativa l'attuale struttura dirigenziale. Per quanto riguarda invece lo stadio l'idea è quella di ampliare l'attuale struttura portandola a 4500-5000 spettatori con la possibilità che le gare di cartello possano essere ospitate, calendari permettendo, al Maradona Stadium.