Popadinova: "Ho diverse richieste dall'Italia, anche da Firenze. Ma amo Napoli"

L’attaccante del Napoli femminile Evdokija Popadinova, premiata come calciatrice dell’anno in Bulgaria, ha parlato a Sportal.bg del suo rapporto con la piazza partenopea e del proprio futuro: “Quando è finita la mia esperienza in Danimarca ho avuto alcune richieste, ma non sono andate a buon fine per questione di tempo. Poi è arrivato il Napoli anche se purtroppo appena arrivata il mio test per il coronavirus era positivo e sono dovuta restare un mese ferma senza potermi allenare. Quando tutto è finito ho potuto allenarmi con la squadra e subito dopo mi è stato offerto il contratto. Dopo un anno posso dire che è tutto meraviglioso, sono stata accolta bene e mi sto trovando benissimo con la squadra e la gente. Purtroppo ho avuto una stagione molto frammentata a causa di qualche problema fisico, alla spalla e poi al polpaccio, ma sono riuscita a tornare in campo per le ultime gare e a segnare. - continua Popadinova – Futuro? Non ho ancora deciso cosa fare, ho ricevuto alcune richieste e anche un’offerta da Firenze, ma io amo Napoli. Certamente il mio sogno è giocare in una big come Juventus o Milan e se arrivasse un’offerta da loro non la scarterei a priori, però a volte non vale la pena andare in una squadra di alto livello per non essere titolare”.