Ufficiale Popadinova lascia l'Italia: l'ex di Napoli, Sassuolo e Lazio firma col Brisbane Roar

Dopo una lunga esperienza in Italia con le maglie di Napoli, Sassuolo e Lazio – con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella passata stagione – per l’attaccante bulgara Evdokija Popadinova ci sarà una nuova esperienza all’estero e questa volta lontano dall’Europa.

La classe ‘96 – eletta per ben sei volte migliore calciatrice della Bulgaria - infatti ha firmato un contratto con il Brisbane Roar, club di massima divisione australiana. “Sono davvero emozionata di giocare in Australia. Questo è stato un mio grande sogno per diverso tempo e ora sono grata di avere questa opportunità. Ho seguito il campionato negli ultimi anni e non vedo l’ora di scendere in campo e rappresentare il Brisbane Roar. - ha spiegato l’attaccante ai canali ufficiali del club - Questa maglia sarà la mia seconda pelle per la prossima stagione, e sono così pronto ed emozionato per quello che verrà. L'obiettivo rimane lo stesso di sempre, ovvero vincere più partite possibili".