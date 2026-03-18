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Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"

Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:53Calcio femminile
Tommaso Maschio

Arrivata nel mercato di riparazione invernale la giovane attaccante Annalise Rasmussen, che ha firmato un contratto fino al 2028 con la Juventus, ha rilasciato nella giornata di oggi la sua prima intervista ufficiale ai canali bianconeri: “Sono davvero felice di essere finalmente qui. L'ultimo periodo è stato molto movimentato, ma ora provo solo una gioia immensa per essere a Torino e far parte di questa squadra. Quando ho saputo dell'interesse della Juventus ero emozionatissima, si tratta di un club glorioso ed essere qui adesso sembra essere quasi surreale”.

Sono profondamente orgogliosa di essere la prima australiana nella storia di questo club e di rappresentare tutte le calciatrici del mio Paese. Spero di poter essere un modello per molte giovani atlete e di dimostrare che è possibile andare a giocare all'estero in un grande club. - prosegue la classe 2005 – In patria mi sentivo molto a mio agio, tuttavia fin da giovanissima ho sempre sognato di confrontarmi con il calcio estero. Per la mia crescita professionale credo che questo rappresenti un passo fondamentale. Che giocatrice sono? Sono molto fisica. Mi piace ricevere palla sui piedi e sono veloce, specialmente negli inserimenti. Mi considero anche una che vede bene la porta”.

Infine Rasmussen sposta lo guardo al futuro e racconta le sue ambizioni: “Spero di crescere come calciatrice e di mettermi alla prova in campo, ma voglio maturare anche fuori, in un ambiente nuovo, imparando il più possibile dalle compagne e dallo staff. Sono felice di essere qui e darò tutta me stessa per questo Club, voglio fare del mio meglio per tutti coloro che fanno parte della Juventus”.

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