Ufficiale Juventus, nuovo innesto in attacco: dall'Australia arriva Rasmussen. Ha firmato fino al '28

Nuovo innesto per l'attacco della formazione di mister Max Canzi. La Juventus ha infatti annunciato l'arrivo dell'australiana Rasmussen per la sua squadra femminile. Questa la nota del club bianconero:

"La rosa della Juventus Women si arricchisce di un nuovo profilo internazionale. È ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Annalise Rasmussen, talento cristallino proveniente dal Central Coast Mariners – squadra del suo Paese di origine, l'Australia –. Classe 2005, di ruolo attaccante, Annalise è la prima calciatrice australiana nella storia del nostro Club e ha firmato un contratto che la legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.

Rasmussen arriva a Torino dopo essersi messa in luce nella A-League Women, il massimo campionato australiano che lascia – in questa stagione – da capocannoniere.

Attaccante duttile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, Annalise rappresenta il prototipo della calciatrice moderna: fisicità, spirito di sacrificio e un fiuto del gol che l'ha resa una pedina inamovibile nel suo club di provenienza.

Il suo arrivo si inserisce perfettamente nella strategia del club di puntare su profili giovani, di respiro internazionale e con ampi margini di crescita".