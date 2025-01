Ufficiale Roma Women, ceduta a titolo definitivo l'austriaca Verena Hanshaw

Addio alla Roma Woman per l'austriaca Verena Hanshaw. La calciatrice è stata ceduta a titolo definitivo al West Ham.

"Questa è una grande opportunità per me e sono davvero felice di essere qui - ha detto Hanshaw, che diventa il primo acquisto degli Hammers nella sessione di calciomercato di gennaio -. Vedo molte qualità nel Club e in questa squadra. Dopo aver parlato con Rehanne Skinner, così come con i miei buoni amici Sheki Martinez e (ex difensore del West Ham) Hawa Cissoko, ho avuto buone sensazioni riguardo all'ingresso nel West Ham. Tutto sembrava giusto".