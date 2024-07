Ufficiale Sassuolo, termina dopo due anni l'avventura di Nowak. La danese torna a casa

È terminata l’avventura biennale, fortemente condizionata dalla rottura del crociato all’inizio della passata stagione, di Julie Nowak al Sassuolo. La laterale danese infatti è tornata in patria per vestire la maglia del Copenhagen come comunicato dal club sui propri canali.

“Dopo il mio infortunio al legamento crociato avevo bisogno di provare nuovamente la gioia del calcio in un ambiente sicuro, a casa mia in Danimarca con la mia famiglia e gli amici. - spiega la classe ‘98 ai canali ufficiali del club – Penso che il Copenaghen sia la soluzione perfetta per me perché ci sono grandi ambizioni, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra, sarà emozionante far parte di un progetto in cui posso anche contribuire a dare forma. il quadro”.