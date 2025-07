Ufficiale Genoa, ecco il nuovo allenatore: è l'argentino De La Fuente. Il comunicato del club

Dopo un biennio alla guida della Fiorentina per il tecnico argentino De La Fuente c'è una nuova avventura su una panchina italiana. Si tratta di quella del neopromosso Genoa che lo ha annunciato con il seguente comunicato:

Sebastiàn De La Fuente è il nuovo tecnico del Genoa Women.

Argentino originario di Buenos Aires, dopo le prime esperienze da allenatore nel calcio maschile, nel 2016 passa al femminile, militando all’Inter e al Como dove ha lasciato il segno conquistando due promozioni in Serie A. Nelle ultime due stagioni il tecnico quarantanovenne ha allenato la Fiorentina nella massima serie italiana – raggiungendo un terzo e un quarto posto – e nella UEFA Women’s Champions League.

Le parole della Responsabile Area Femminile Marta Carissimi: “Diamo il benvenuto a Sebastiàn, siamo molto contenti che faccia parte del nostro progetto. È un allenatore che porta esperienza e conoscenza del mondo del calcio femminile, ha accettato con entusiasmo questa opportunità e sposa perfettamente quelli che sono i nostri valori. La sua competenza e la sua passione saranno fondamentali per continuare il nostro percorso”.

Il primo saluto del tecnico: “Sono molto contento di affrontare questa nuova sfida in una società storica come il Genoa. Ho la possibilità di entrare in un momento importante, in cui rappresenteremo il Genoa Women in Serie A per la prima volta nella sua storia. Ringrazio la Società e la Direttrice Carissimi per l’opportunità e per aver creduto in me