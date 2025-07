Ufficiale Ternana Women, arriva Pastrenge in prestito. Prima ha rinnovato con la Fiorentina

La Ternana Women ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo dalla Fiorentina della centrocampista Lucia Pastrenge, che ha rinnovato fino al 2027 con il club viola, in prestito con diritto d’opzione. Di seguito la nota del club umbro:

"La Ternana Women è lieta di comunicare l’acquisizione di Lucia Pastrenge, centrocampista classe 2002, che arriva a titolo temporaneo dalla Fiorentina con diritto d’opzione per la stagione 2026/2027.

Giocatrice di grande temperamento e qualità, Pastrenge vanta già una buona esperienza nella massima serie. Nell’ultima stagione con la maglia viola ha collezionato 24 presenze condite da un gol, risultando una pedina importante nello scacchiere della Fiorentina. Per lei anche 3 presenze in Champions League. In precedenza ha indossato la maglia del Como Women, con cui ha giocato 66 partite e realizzato 4 reti tra il 2022 e il 2024. È proprio con la formazione lariana che ha conquistato sul campo la promozione in Serie A nella stagione 2021/2022, diventando protagonista del progetto comasco.

Tra i momenti più significativi della sua carriera, va ricordata la sua prima rete in Serie A, arrivata il 3 novembre 2023 con la Fiorentina: una marcatura decisiva nel 2-1 contro l’Inter.

Anche a livello internazionale, Lucia ha già iniziato a farsi notare. Nel 2024 è stata convocata dalla nazionale italiana Under 23 allenata da Tatiana Zorri, debuttando ufficialmente il 28 ottobre in occasione dell’amichevole Italia-Germania 2-2 disputata a Coverciano.

Lucia Pastrenge si unisce ora al gruppo rossoverde per portare esperienza, qualità e intensità al centrocampo di mister Cincotta, in vista di una stagione tutta da vivere nella massima serie".