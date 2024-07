Ufficiale Thomas continua la sua avventura alla Juventus: La francese ha firmato un biennale

Nuovo rinnovo in casa Juventus Women: l'attaccante francese Thomas ha infatti firmato fino al 2026 con il club in cui è arrivata nella scorsa estate. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Una bella notizia in casa bianconera: Lindsey Thomas e le Juventus Women proseguiranno insieme il proprio percorso; il rinnovo di contratto fino al 2026 è realtà. L’accordo trovato pone l’accento sull’ottima prima stagione in maglia juventina della francese, capace di affermarsi in zona offensiva con continuità di gol e ottime giocate.

Nata in Guadalupa, ma cresciuta in Francia, la classe ’95 ha diviso la prima parte di carriera tra Montpellier (squadra nella quale ha saputo formarsi come calciatrice) e i prestiti di Basilea, Bordeaux e Digione. L’approdo in Italia nell’estate del 2019, dove veste per due anni la maglia della Roma (conquistando anche una Coppa Italia); poi il passaggio al Milan – giocando due stagioni da protagonista – e infine l'approdo alla Juventus a giugno 2023.

Il primo capitolo juventino di Thomas spicca per incisività, i numeri finali recitano un copione di tutto rispetto: 29 presenze totali tra tutte le competizioni, 10 gol complessivi, di cui 8 segnati in Serie A. In campionato conta anche 4 assist, e di lei ha colpito particolarmente la capacità di saper incidere in qualsiasi momento del match, sapendo spesso entrare dalla panchina con la cattiveria necessaria per farsi trovare pronta davanti alla porta.

La scorsa estate era arrivata con l’etichetta della miglior marcatrice ai danni della Juventus, con 5 reti all’attivo, adesso è diventata una risorsa essenziale per fare male a tutte le difese avversarie.

Vincitrice, insieme alle compagne, della splendida Supercoppa Italiana Femminile a gennaio 2023, speriamo di poter assaporare presto altri successi insieme. Contentissimi di averti con noi".