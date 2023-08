ufficiale Como Women, arriva l'attaccante Monnecchi dalla Fiorentina

Per la stagione calcistica 2023/24 Margherita Monnecchi sarà una giocatrice del Como Women, in prestito dall’ A.C. Fiorentina. Attaccante classe 2001, Margherita cresce nel settore giovanile della Fiorentina, per poi debuttare nel 2018 in Serie A con la Prima Squadra.

Nella stagione calcistica 2020/21 Margherita debutta, sempre in maglia viola, in Supercoppa e in Women’s Champions League. L’anno successivo esordisce in Coppa Italia. Margherita, viste le ottime prestazioni in campionato, nel 2021 viene convocata nella Nazionale Italia U23.

Quest’anno vestirà la maglia nr. 27 del Como Women ed è pronta ad iniziare la nuova stagione: “Sono molto contenta di questa nuova esperienza al Como, spero di riuscire a dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti quest’anno”