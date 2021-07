ufficiale Hellas Verona Women, rinnovo annuale per Meneghini

vedi letture

Importante rinnovo in difesa per l'Hellas Verona Women che, come si legge in una nota diramata dalla società, "è lieto di comunicare il rinnovo di contratto – sino al 30 giugno 2022 – del difensore Sofia Meneghini.

Veronese, classe 2000, è cresciuta vestendo i colori gialloblù e ha conquistato, in forza all’Hellas Verona Women, tre salvezze consecutive in Serie A.

Hellas Verona Women si congratula con Sofia Meneghini e le augura un caloroso in bocca al lupo per un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".