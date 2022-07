L'Inter Women con un video sui propri canali social ha comunicato il rinnovo del contratto di Anna Bjork Kristjansdottir. La centrale islandese classe '89 si è legata al club nerazzurro per un altro anno.

Another year with the Nerazzurri 🖤💙#AnnaBjörk2023 #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/dGklMo505F

