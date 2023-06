ufficiale Inter Women, Krisjandottir saluta: "Tutte le cose belle finisco. Forever a nerazzurra"

Dopo due stagioni Anna Bjork Kristjansdottir ha salutato l'Inter. La difenditrice classe '89 con un post sui propri canali ufficiali ha salutato: "All good things come to an end (tutte le belle cose finiscono NdR). Grazie mille per questi due anni bellissimi! È stato un grande privilegio indossare questi colori e grazie tifosi per il supporto. - conclude l'islandese - Alle mie compagne e allo staff grazie per tutto. Forever a Nerazzura".